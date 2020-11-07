السيسي على رأسهم.. التزام المصوتين في الانتخابات البرلمانية بالكمامة تزامنا مع تزايد حالات كورونا.. صور

انطلقت منذ ساعات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، هي" القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وجاء ذلك تزامنا مع التحذيرات الحكومية المتزايدة للمواطنين بشأن ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، استعدادا للموجة الثانية لكورونا ووسط تزايد حالات الإصابة من جديد، حيث تخطت الـ 200 حالة لأول مرة منذ فترة طويلة.



ولاقت التحذيرات الحكومية من الموجة الثانية لـ كورونا مؤخرا صدى إيجابيا في الشارع المصري، ظهر من جانب المواطنين اليوم خلال التصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وظهر المواطنون بالكمامات في اليوم الأول للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي، فيما حرص القائمون على اللجان على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بينما سارت العملية الانتخابية بسلاسة خلال الساعات الأولى من فتح باب اللجان، بينما التزم رجال الأمن المتواجدون أمام اللجان بارتداء الكمامات.

ولوحظ الالتزام بالكمامة أيضا خلال عملية التصويت من جانب كبار رجال الدولة والوزراء، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمقره الانتخابي في مدرسة الشهيد يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، بعد انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل صباح اليوم، السبت.



كما التزام كل الوزراء والمسئولين اليوم بارتداء الكمامة، ومن بينهم وزراء الأوقاف والرياضة، والخارجية، والتعليم العالي والإنتاج الحربي والبيئة والصناعة.