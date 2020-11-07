سيارات الدودج تجوب الرحاب ومدينتى لحث الناخبين على المشاركة فى العرس الانتخابى.. صور

جاب عدد من سيارت "الدودج" كلا من الرحاب ومدينتى، ومكتوب عليها "انزل شارك فى انتخابات مجلس الشعب"، لحث الناخبين على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى.

وأذاعت السيارات رسالة "عشان تعرف لجنتك تعالى نادي مدينتي بوابة ١ ولراحتك هنوصلك لحد لجنتك ونرجعك تاني بأتوبيسات مكيفة.. انزل انتخب".

وكانت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب بدأت في استقبال الناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.



وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.