غرفة عمليات «القومي للإعاقة» تستأنف عملها في متابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020

بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عملها صباح اليوم في متابعة عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ والمقرر إجراؤها اليوم السبت وغدا، بمحافظات القاهرة وشمال سيناء وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والسويس وبور سعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية.

وتستقبل غرفة عمليات المجلس استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736؛ وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على أرقام 01551816614 - 01285588657 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.