وزيرة البيئة تدلي بصوتها فى انتخابات النواب 2020 بمصر الجديدة وتناشد المواطنين المشاركة

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020 فى دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وأكدت فؤاد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، و أن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، وخطوه هامة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشدت وزيرة البيئة المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات ، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.