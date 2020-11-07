الكبد المصري: 3751 ألف كشف طبي و413 أشعة فيبروسكان خلال أكتوبر 2020

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري برئاسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة ، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد بقولنجيل وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين على 3751 مريضا، وإجراء 1568 تحليلا طبيا، وعمل 413 حالة أشعة فيبروسكان، و705 حالات أشعة موجات صوتية، و55 حالة أشعة X RAY، و330 حالة أشعة مقطعية، و14 حالة أشعة ارفي، و415 منظارا، خلال شهر أكتوبر 2020 مجانا.
وأوضح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، أنه تم إجراء 59 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد، وإجراء 51 عملية جراحية متنوعة بينها 33 حالة استئصال مرارة بالمنظار، و3 جراحات استئصال ورم بالقولون، و11 حالة للسمنة المفرطة، وحالة استئصال ورم بالكبد، وحالة استكشاف جراحي للبطن، وحالة إصلاح فتق في الحجاب الحاجز، وجراحة فتق بالبطن.
كما تم تقديم تطعيم فيروس بي لـ 386 شخصا، وتقديم علاج متنوع لـ 897 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لـ 775 مريضا.
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