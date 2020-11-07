الزراعة تنظم 3 مدارس حقلية إرشادية لمحصول البنجر في كفر الشيخ والدقهلية والشرقية.. صور

تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تنفيذ ثلاث مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر (معهد بحوث المحاصيل السكرية) فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، بالاشتراك مع المعمل المركزى لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إن المدارس تناولت أهم المعاملات الزراعية فى هذه المرحلة من عمر المحصول وتوعية المزارعين بأهمية تنفيذها.

وأضاف أنه جار تنفيذ حوالي 120 مدرسة حقلية إرشادية في جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى الجمهورية يشارك فيها جميع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد في الوزارة ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات.

وأوضح أن هدف هذه المدارس هو التوعية في كل ما يخص مجالات الزراعة المختلفة من أجل زيادة الإنتاج وترشيد المياه، وأيضا حل المشاكل التي تواجه المزراعين على أرض الواقع.