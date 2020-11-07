يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور

كعادة طلعت مصطفى العقارية، تضع دائما نصب عينيها تقديم كل سبل الراحة لسكان الرحاب ومدينتى، وهو ما ظهر واضحا اليوم، حيث تم تنظيم يوم ترفيهى متكامل خاص للأطفال من ورش رسم، بالإضافة إلى الألعاب المختلفة لحين انتهاء ذويهم من الإدلاء بأصواتهم.

كما تم نقل كثير من الناخبين بسيارات الدودج إلى المقار الانتخابية، حيث شهدت بكل من الرحاب ومدينتى إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة فى العرس الانتخابى.

وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم ابتداءً من التاسعة صباحًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.

وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.

