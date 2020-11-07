أدلى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق صباح اليوم، السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.
ودعا رئيس جامعة الزقازيق، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، إلى المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني على الجميع لدعم المسار الديمقراطي.
الجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.