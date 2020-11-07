رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق صباح اليوم، السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

ودعا رئيس جامعة الزقازيق، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، إلى المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني على الجميع لدعم المسار الديمقراطي.

الجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.