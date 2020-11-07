الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت فى انتخابات النواب

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة وصلوا إلى لجانهم وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابى واتخاذ الإجراءات اللازمة تم السماح للناخبين بالتصويت فى التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا من المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق أى شكوى حتى الآن من شأنها التأثير على النظام الانتخابى.
وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التى تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، أثناء عمليات التصويت.
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