لمواجهة كورونا.. دير الرزيقات بالأقصر يعلن مواعيد الزيارات والقداسات

وأوضح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات، فى بيان اليوم السبت، أن الزيارة من المقرر تبدأ من الساعة 6 صباحًا حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومى الأحد والجمعة من الساعة 6 صباحًا حتى 9 مساء، وتبدأ القداسات اليومية من الساعة 6 صباحًا، مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه سيتم اقتصار احتفالات الدير لهذا العام 2020 على الزيارات فقط، مؤكدا عدم وجود مبيت أو خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا.

وأشار إلى أنه سيتم العمل بالقرار ابتداء من 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر، بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الأعلى للدير، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير.