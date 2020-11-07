وزير الأوقاف: الوطنى الحقيقى من تجده فى مقدمة الصفوف لخدمة بلده

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوطنية ليست مجرد شعارات ترفع أو ادعاءات لفظية، فالوطنى الحقيقى هو الذى تجده فى مقدمة الصفوف فى خدمة وطنه، فحيث نادى منادى الوطن كان.





واستدل جمعة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم السبت، على ذلك بقول الشاعر: إِذَا قيل مَنْ فَتَىً خِلْتُ أنَّنِـى.. دعيت فَلَمْ أَكْسَـلْ وَلَمْ أتردد. وتابع: "إذا كان هناك من يضحون بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم فى سبيل هذا الوطن العزيز كى يظل مرفوع الرأس عالى الهامة، فإن على كل منا دورًا يؤديه تجاه وطنه، سواء من خلال إتقانه لعمله أم من خلال حرصه على المشاركة الإيجابية فى كل ما يحقق مصلحة وطنه".

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