بعد الإدلاء بصوتها.. وزيرة الهجرة: المشاركة فى الانتخابات حق لكل المصريين

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وقدمت السفيرة نبيلة مكرم، تحية تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ولرجال الشرطة والجيش على تأمين اللجان، ولكل صاحب جهد فى التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشادت وزيرة الهجرة، بجهد الدولة المصرية فى استحداث آليات جديدة كالبريد السريع للمرة الأولى من أجل الناخبين المصريين بالخارج، كوسيلة للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى وحفاظا على حقهم فى المشاركة بهذه العملية الانتخابية المهمة.
وأكدت الوزيرة، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب، لم يرد إليها أية مشكلات أو صعوبات، وإنما بعض الاستفسارات من الناخبين بالخارج، ما يعكس نجاح تجربة البريد السريع فى استخدامه بالاستحقاقات الدستورية.
وأكدت وزيرة الهجرة، بعد تصويتها فى انتخابات مجلس النواب، أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى تعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغى عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر، مضيفة أن الاستحقاقات الدستورية تمثل عُرسا حقيقيا يتشارك المصريون فيه بالداخل والخارج فى نفس الوقت.
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