دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المواطنين لممارسة حقهم فى الانتخابات، الذى كفله الدستور لكل المصريين، قائلا: "كل ناخب يحاسب نائب دائرته سواء بمنحه الثقة من جديد، أو اختيار مرشح جديد".





وأشاد رئيس البرلمان، بالإجراءات الاحترازية والضوابط التى اتخذتها وزارة الصحة فى إطار مواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة، وتوفير الكواشف الحرارية. وأكد عبد العال، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات المرحلة الثانية بلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، أن الانتخابات تتم فى جو ديمقراطى وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة. وحول علاقة البرلمان بمجلس الشيوخ، أكد أن العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين تقوم على التعاون والتنسيق، مؤكدا أن مجلس الشيوخ عامل مساعد للنواب فى صياغة التشريعات وتطبيق الضوابط المنصوص عليها فى الدستور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد العال يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات ويشيد بالإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.