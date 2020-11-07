صور.. وزير الإنتاج الحربى يدلى بصوته فى انتخابات النواب

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وأكد حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الهام انطلاقًا من المسؤولية الوطنية ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحى المؤسسة البرلمانية.
وأشاد بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان من حيث التباعد الاجتماعى وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.
جاء ذلك عقب إدلائه، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.
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