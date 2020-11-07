بطريرك الكاثوليك يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية

أدلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته فى انتخابات مجلس النواب صباح اليوم السبت، فى إطار المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى تعقد 13 محافظة على مستوى الجمهورية.





رافق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق فى أثناء الادلاء بصوته الأب باسكوالى سكرتير البطريرك، حيث عبّر عن شكره وتقديره للقائمين على العملية الانتخابية. كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته صباح اليوم فى انتخابات البرلمان والتى تستمر على مدى يومين. وتوجه البابا تواضروس الثانى، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلى حيث أدلى بصوته. وشهد محيط اللجنة الانتخابية تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

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