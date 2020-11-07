أدلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة. وأكد "هيكل" على ضرورة مشاركة جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، باعتبارها واجب وطني على الجميع. وأشاد وزير الدولة للإعلام، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل كافة اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدولة للإعلام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.