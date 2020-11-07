وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب: المحافظات كافة تشهد استقرارا أمنيا

أدلى محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم السبت بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية. وأكد توفيق أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن. وأوضح الوزير أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ «أساسيا واحتياطيا»، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا «قائمة»، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا «فردي». فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء. وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتي «الوطنية من أجل مصر»، و«أبناء مصر».



