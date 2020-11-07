أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن الانتخاب هو دستوري يجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق وأضاف عقب الادلاء بصوته: "كل ناخب يقيم الأداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي وإما أن يقوم بتجديد الثقة به أو منحها لجديد".

وقال رئيس البرلمان: "الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة"، وأشاد بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.

وأوضح رئيس البرلمان أن الإجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق، مضيفا، "العلاقة بين الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) و(النواب) تقوم على التعاون والتنسيق.

وأضاف، "الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات واق الضوابط المنصوص عليها في الدستور".

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.