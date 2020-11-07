وزير الشباب فى طابور الناخبين للإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب.. صور

أدلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت داخل لجنته بمدرسة طبرى منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، حيث انتظر في طابور الناخبين حتى جاء دوره.

وتواجد الوزير منذ العاشرة والربع صباحا في طابور الناخبين، حيث تفاعل مع المواطنين في طابور الناخبين والذين أكدوا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم انطلاقا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية فى مصر، على النحو الذى يُسهم فى تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا "صبحي" جموع الشعب المصرى، خاصة الشباب، للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيداً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو