البابا تواضروس يفتتح مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية الكبرى بعد تجديده

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، السبت، مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية بعد تجديده.

وقال البابا تواضروس، إن المزار تم تأسيسه عام 1968 في عهد حبرية قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 من باباوات الكرسي المرقسي بعد أن تم إحضار رفات القديس مارمرقس الرسول من روما في العام نفسه ووضعها فيه، لافتا إلى أنه بعد مرور الوقت كان لابد من إجراء عملية تجديد للمزار.

وأضاف البابا تواضروس أنه تم تجديد الأيقونات بصورة دقيقة وأنه تم توثيق حدث وصول رفات القديس مارمرقس عبر هذه الأيقونات الموجودة في المزار، كما تضم الايقونات أيضا صور من استشهاد القديس مارمرقس ، مقدما الشكر للأب مكسيموس الأنطوني وفريق العمل المساعد له على جهودهم في تطوير وتجديد المزار.

وتابع أن تجديد المزار فرصة للتبرك من القديس مارمرقس الرسول في تذكار ظهور جسده والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في التاسع من نوفمبر من كل عام.

رافق قداسة البابا تواضروس في افتتاح تجديدات المزار نيافة الأنبا دانيال السكرتير العام أسقف المعادى والبساتين ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ونيافة الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة- القاهرة مصر، وأسقف الخدمات العامة ونيافة الأنبا ميخائيل أسقف قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر ووكيل الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس.