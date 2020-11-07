وصلت للثلج.. تحذير شديد اللهجة لـ أهالى المناطق الساحلية وشمال الدلتا من عاصفة رعدية

حذر مركز المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أهالى المناطق الساحلية وشمال الدلتا، من منخفض جوي "عميق" يضرب أقصى مناطق شمال الجمهورية بداية هذا الأسبوع (السبت 7 نوفمبر 2020).. وقد يتحول إلى "عاصفة مطرية ورعدية قوية"، تصل فيها سرعات الرياح الى أكثر من 40 كم/ساعة وكميات أمطار تتعدى 5 مم/يوم، مع وجود هبات من البرد (كرات الثلج)، وستكون مطروح والساحل الشمالى بالخصوص فى وسط هذه الحالة، وقد تمتد لمناطق الداخل فى الدلتا وقد تصل إلى القاهرة.

ويتطلب هذا الإنذار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والاستعداد للتعامل مع كميات أمطار عالية وارتفاعات متوقعة في منسوب المياه في الأودية وتجمعات المياه والطرق وتجهيز الإصلاحات اللازمة للبنية التحتية خلال الثلاثة أيام القادمة وتوجيه المواطنين للتعامل مع تلك الحالة.

كذلك هذا الإنذار للجمهور لترتيب برامج سفرهم وتنقلاتهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأمطار والعواصف الرعدية خاصة للمزارعين (منشورات منفصلة).

ويشمل هذا تحذيرات هامة جدا:



1- البعد عن ساحل البحر أو الكورنيش تحديدا نظرا لتوقع ارتفاع الأمواج .

2- تجنب تماما اللمس أو السير بالقرب من أى عمود كهربائي أثناء المطر أو الرياح.

3- عدم الوقوف تحت أي بلكونة قديمة أو بيت قديم أو لوحة إعلانية تجنبا لاحتمال السقوط أثناء الرياح.

4- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

5- أفضل وسيلة للتنقل في هذا الجو هى القطار.

6- انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الأحد ليلًا وفى الصباح الباكر.