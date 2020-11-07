رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة

أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم، السبت، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمدرسة الجبرتي بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث تجرى الانتخابات على مستوى 13 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الدكتور أندريه زكي، في تصريحات له، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطني ودستوري لصناعة الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة.
وأعرب عن سعادته في المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات هى عرس الديمقراطية وأن مصر مرت في الفترات الماضية بعدد من التغيرات المهمة.
وقال إن مصر مرت بمجموعة من التغيرات المهمة على الصعيد الاقتصادي، حيث نشهد العديد من المشروعات القومية الهامة والاستثمارات والطرق والكباري والمدن الجديدة، وجعلت مصر دولة صامدة في مواجهة جميع التحديات حتى في أزمة كورونا.
وأضاف أن التغيرات التى تمر بها مصر ارتبطت بتغيرات اجتماعية من أهمها المبادرات الرئاسية والتى ربطت التقدم الاقتصادي بالتغيرات الاجتماعية، وأن عملية اختيار نواب البرلمان تجعل الديمقراطية فعل على الأرض وتبني العملية التشريعية والسياسية أيضا، وبالتالي التطور الاقتصادي المرتبط بالتغيرات الاجتماعية والبناء التشريعي يجعلنا نشعر بالفخر ببلادنا.
ووجه الدكتور أندريه زكي دعوة لجموع المصريين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم في البرلمان، مشيرا إلى أن هذه العملية من الاختبار تجعل من المواطنة فعلا حرا على أرض الواقع، مؤكدا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة لمواصلة دورهم في بناء بلادنا مصر.
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