تشديد على ارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية بطرة ..صور

شهدت اللجان الانتخابية فى حي طرة، تشديدًا على الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات قبل دخول الناخبين إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدًا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت ثلاثة أيام.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.