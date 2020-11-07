لنقل 6500 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 57 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 57 رحلة دولية علي مدار اليوم السبت، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل قرابة 6500 راكب.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من بغداد ، أكرا ، تونس ،لاجوس ، ابوجا ، لندن ، نيويورك ، باريس ، مدريد ، موسكو، البحرين، المدينة المنورة، جينيف ، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن ، ميونخ ، برلين ، فيينا ، فرانكفورت ، ميلانو ، اثينا، عنتيبي، الشارقة ، أديس أبابا، ورحلتين إلى كل من الرياض ، بيروت ، الدمام، أبوظبي، دبي ، إسطنبول ، الخرطوم ، وثلاث رحلات جوية إلي جدة ، و 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6500 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.