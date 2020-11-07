صور .. محافظ القاهرة : انتظام عملية الانتخابات فى جميع اللجان

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من اللجان الانتخابية بالمنطقتين الشرقية والشمالية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث زار كل من الجامعة العمالية بشرق مدينة نصر ومدرسة التوفيفية الثانوية بشبرا.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لم تتلق أى شكاوى ولم يتم رصد أى ملاحظات حتى الآن.

وأشار المحافظ، إلى أنه يوجد بالعاصمة 31 مقعد فردى يتنافس عليهم 433 مرشحا من بينهم 56 سيدة، كما تتنافس قائمتان على 31 مقعدا مخصصين للقائمة يضموا 100 مرشح.

وأضاف المحافظ، أن الانتخابات تجرى فى ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى توافر المستلزمات الطبية باللجان الانتخابية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافٍ من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات، بالاضافة إلى توافر الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسى متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

كما تفقد المحافظ، محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أى اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.