- 1/2
- 2/2
وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لم تتلق أى شكاوى ولم يتم رصد أى ملاحظات حتى الآن.
وأشار المحافظ، إلى أنه يوجد بالعاصمة 31 مقعد فردى يتنافس عليهم 433 مرشحا من بينهم 56 سيدة، كما تتنافس قائمتان على 31 مقعدا مخصصين للقائمة يضموا 100 مرشح.
وأضاف المحافظ، أن الانتخابات تجرى فى ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى توافر المستلزمات الطبية باللجان الانتخابية.
وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافٍ من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات، بالاضافة إلى توافر الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسى متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.
كما تفقد المحافظ، محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أى اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. محافظ القاهرة : انتظام عملية الانتخابات فى جميع اللجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.