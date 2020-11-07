وفتحت اللجنة، منذ صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين لليوم الأول من الاقتراع وسط توافد من جانب المواطنين من مختلف الأعمار الذين يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى المهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يدلى بصوته فى انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.