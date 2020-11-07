وزير التنمية خلال متابعة الانتخابات: نقف على مسافة واحدة من المرشحين

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، إلى أن كافة اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت فى موعدها.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوى بضرورة التنبيه على المحافظات بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومى الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفى مناخ صحى وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة، موضحا أن وزارة التنمية المحلية قامت على مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

وفى السياق ذاته دعا اللواء محمود شعراوى، أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر.