صور.. صحة الشرقية : أعمال مكثفة لتطهير اللجان الانتخابية لمجلس النواب

كثفت الفرق الوقائية، ومكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير والتعقيم والمتابعة باللجان والمقرات الانتخابية قبل بدء عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية، أن هذه الاستعدادات تأتى فى إطار خطة الدولة الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة المواطنين، أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات بالمحافظة، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، وغرفة عمليات المحافظة، والتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإنتخابات، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الأوقاف بالشرقية.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أنه تم متابعة الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات مكافحة العدوى فى تطهير القاعات المخصصة للعملية الإنتخابية بالمحافظة، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس، والتأكد من توافر الكمامات، واللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.

كما تم المرور على خزانات المياه بها، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، ومن سلامة المرافق بجميع المقار الانتخابية من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحى وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة باللجان، ومن النظافة العامة، ودورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمقار الانتخابية، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أى مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوارها، والتأكد من الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار مسعود إلى أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية والتى تعد واجب وطنى على كل مواطن، وحق دستورى أصيل لهم فى اختيار من يمثلهم بمجلس النواب القادم ممن يثقون فى إمكانياتهم ووطنيتهم وقدراتهم على القيام بدورهم التشريعى الذى يتسق ويتكامل مع دور القيادة السياسية والحكومة فى بناء مصر الحديثة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات كبرى فى الداخل ونجاحات أكبر على المستويين الإقليمى والدولى بسياسة مصرية شريفة وواعية وقوية.

كما العاملين بالقطاع الصحى، والمواطنين بالمحافظة للنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية، دعما للوطن واستكمال بناء مؤسساته التشريعية، مطالباً بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية أثناء المشاركة.