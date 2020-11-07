جلسة عاجلة لنظر 108 طعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تعقد المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، اليوم، جلسة عاجلة للنظر فى الطعون الانتخابية المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولى.





وتنظر المحكمة حوالى 108 طعون من جميع محافظات مصر، حيث إن الطعون تقام أمام المحكمة الإدارية العليا فقط وهى المنوط بها إصدار أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها، ولا يجوز إقامة الطعون أمام الدرجة الأولى وذلك لأنها طعون على نتيجة الانتخابات.

وشملت الطعون، طعنا واحدا من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، 2 طعن من قنا، وطعنين من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، وطعنين من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط.