وتنظر المحكمة حوالى 108 طعون من جميع محافظات مصر، حيث إن الطعون تقام أمام المحكمة الإدارية العليا فقط وهى المنوط بها إصدار أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها، ولا يجوز إقامة الطعون أمام الدرجة الأولى وذلك لأنها طعون على نتيجة الانتخابات.
وشملت الطعون، طعنا واحدا من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، 2 طعن من قنا، وطعنين من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، وطعنين من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة عاجلة لنظر 108 طعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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