صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ومتابعة التقدم فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير.





بدأت الجولة بتفقد الوزير للمسافة من سعدالدين الشاذلى حتى المرج، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعدالدين الشاذلى وجارى إنشاء كوبرى السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وكذلك إنشاء طريق داعم بواقع ثلاث حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة.

وتفقد وزير النقل، أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف فى المسافة من نفق سعدالدين الشاذلى حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بطول 24 كم.

بعد ذلك، توجه الوزير، لتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات بكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، كما تابع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول كم ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلاً من 44 حارات، ويتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالاً وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالي، وتطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

ووجه وزير النقل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى مواقع العمل، كما شدد على البدء فورًا فى تنفيذ أعمال التطوير بأى منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق منها.

وأكد الوزير، على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية بما يساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يربط بين محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائرى، موضحًا أن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير الحالات السريعة BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية.

ولفت إلى أن هذه الحافلات ستساهم فى تخفيف الزحام المرورى والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق، فضلاً عن مساهمتها فى امتصاص الاختناقات المرورية بمداخل القاهرة الكبرى.