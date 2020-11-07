وزير التنمية المحلية يتابع سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات...

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عَلِي مدار الساعة سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب الي أن كافة اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت في موعدها .

وقال اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات بالوزارة ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية .

ووجه شعراوي بضرورة التنبية علي كافة المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان علي مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم علي أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفى مناخ صحى وآمن .

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة .

وأوضح شعراوي علي ان وزارة التنمية المحلية قامت علي مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات .

وفى السياق ذاته دعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر .