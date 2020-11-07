إقبال كبير من الناخبين بلجان الدائرة السابعة.. فيديو وصور

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التابعة لمحافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من الناخبين، حيث توافد الناخبون منذ التاسعة صباحًا بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، خاصة في لجان الهايكستيب التابعة للنزهة.

وتضم الدائرة السابعة دوائر النزهة والشروق وبدر والرحاب ومدينتي والتجمع الخامس والقطامية ويتنافس بدائرة التجمع الخامس 43 مرشحًا مستقلًا على مقعدين.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".