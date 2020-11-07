سفراء السياحة.. انتهاء دورة تأهيل العاملين بقصر البارون على مفهوم الخدمات السياحية

انتهت الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار لتأهيل العاملين بقصر البارون على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل السليم مع الزائرين.

وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار حرص الوزارة علي استمرار خطتها التدريبية التي يتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة" لرفع كفاءة العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية والمنشآت السياحية وتنمية قدراتهم بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام، وتم في ختامها تسليم المتدربين شهادات معتمدة من Institute of Hospitality in London من المملكة المتحدة.

من جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب الي أن برنامج "سفراء السياحة" اُعد خصيصا لتأهيل المتعاملين مع السائح فى جميع المنشآت السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، لافتة إلى أن هذا البرنامج لاقى استحسان وترحيب المتدربين الذين تم تدريبهم حتى الآن.

وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلي تأهيل العاملين بقطاع السياحة والآثار على مفهوم الخدمات السياحية ورفع الوعي السياحي لديهم.

كما أعربت بسمة سليم المشرف العام على قصر البارون عن سعادتها باهتمام الوزارة بتطوير أداء العاملين ورفع كفائتهم، لافتة إلى أنه تم تجهيز مكان التدريب بشكل يراعى كافة الإجراءات الاحترازية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تمت في إطار الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة ويتم تنفيذها تحت مسمى "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة والتي تعد المرة الأولى التي يحصل عليها العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف من المتعاملين مع السائح على مثل هذه الدورات وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.