رجال الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم في لجان مدرسة محمد فريد الابتدائية

حرص عدد من كبير من كبار السن على التوجه إلى لجان مدرسة محمد فريد الابتدائية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في أول أيام التصويت.

وحرص رجال الشرطة المتواجدين أمام اللجنة على مساعدة كبار السن للدخول إلى مقر اللجنة على كرسي متحرك للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق اليوم ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل بعد انتهائه بالخارج، والذي استمر ثلاثة أيام سابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.