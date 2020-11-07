محافظ الشرقية يتابع عملية الاقتراع بانتخابات البرلمان.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، سير العملية الانتخابية داخل عدد من لجان المحافظة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للجان لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

ورصدت كاميرا "دوت الخليج"، جولة المحافظ باللجان الانتخابية وكذلك الانتهاء من تجهيز 982 مقرا انتخابيا تستوعب 1597 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأشار "غراب"، في تصريحات صحفية، إلى أنه يوجد 1597 لجنة فرعية بالشرقية، وهذا يكون بمثابة عدد كبير من اللجان، لأن الشرقية تمتلك حوالى 4 ملايين و427 ألفًا من الكتلة التصويتية، منوها بأن المتقدمين حوالى 264 متنافسا على 42 مقعدًا، متابعا أن يوجد إقبال كثيف فى أولى ساعات العملية الانتخابية تخطى 75 ألف مواطن.

ولفت إلى أن جميع اللجان فتحت بنفس الوقت، باستثناء لجنة أو لجنتين من حوالى 1000 لجنة، وهذا يدل على انتظام الأمور، وحتى الآن لم يظهر أى إخطار فى غرف العمليات عن حدوث أى مشكلة، موضحا أن المرأة تتصدر جميع الاستحقاقات الدستورية، إضافةً إلى وجود كبار السن والشباب، وهذا يدل على مشاركة جميع فئات المجتمع وإقبالهم على العملية الانتخابية، إضافة إلى أن لديهم وعى كافٍ للعملية الانتخابية.

وطالب محافظ الشرقية جميع أهالى الشرقية، بالنزول والإدلاء بأصواتهم فى من يمثله فى مجلس النواب، لأنه استحقاق دستورى تم الفوز به بعد فترة 2013 ، محذرا جميع أهالى الشرقية عدم التنازل على حقهم الدستورى، نظرا لأن التشريع الهام سوف يكون من خلال المرشح الذى تم اختياره من قبل تلك العملية الانتخاب.