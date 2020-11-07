وزير الدولة للإعلام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، صباح اليوم، السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.

وأكد "هيكل"، ضرورة مشاركة جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا على الجميع.

وأشاد وزير الدولة للإعلام، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.