بعثات القومي لحقوق الإنسان تتابع لانتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، استمرارها فى متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجري اليوم وغدا 7 ، 8 نوفمبر 2020 ، داخل اللجان الفرعية فى 13 محافظة هى (القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء )، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وأضافت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات ( القليوبية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ) أنها تقوم بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، بالمتابعة عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، وأنها على اتصال دائم مع المتابعين لعملية التصويت، ورصد أى شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل علي حلها .

وأشارت إلى أن المجلس قام بإيفاد بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة القاهرة بمناطق (مدينة نصر ، مصر الجديدة ، حلوان ، طره ، مصر القديمة ، السيدة زينب ، دار السلام ، المعادى ، البساتين ، المقطم ) ، والتى أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الاولى للتصويت.

ولفتت إلى أن المجلس على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى إختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى ، مؤكدا على استعداده لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة .

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.