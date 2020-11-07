بسبب توجيه الناخبين.. مشادة بين أنصار المرشحين بجوار لجنة مدرسة الخطيب بعين شمس

شهدت لجنة مدرسة الخطيب الابتدائية بعين شمس مشادات كلامية بين انصار المرشحين بعدما تلاحظ قيام أنصار مرشح ببعض المخالفات الانتخابية، من بينها توزيع كروت على الناخبين، وهو ما يعد توجيها للناخبين لاختيار مرشح بعينه، وتدخل العقلاء من أهل المنطقة وتم السيطرة على المشادة ومنع تطورها.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، ومقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، ومقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، ومقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، ومقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، ومقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، و3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".