شعراوي: إجراءات مشددة لحماية الناخبين من كورونا في انتخابات مجلس النواب

يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عَلِى مدار الساعة سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها ١٣ محافظة، وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وأوضح تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب، أن جميع اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت في موعدها.



وقال اللواء محمود شعراوى إن غرفة العمليات بالوزارة ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي بضرورة التنبية على جميع المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفى مناخ صحى وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية قامت على مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

فى السياق ذاته، دعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.