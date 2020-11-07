انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة لأولياء الأمور.. لا ترسلوا أبناءكم للمدرسة في 3 حالات و4 طرق لحماية الطلاب من كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد اليوم بنشر منشر توعوي للأباء والأمهات يتعلق بكيفية حماية الأطفال من فيروس كورونا، وشددت على عدم إرسال الأطفال إلى المدارس في ثلاث حالات، وذلك حمايةً لهم وحفاظاً على صحتهم وصحة جميع الطلاب.

وزارة الصحة لأولياء الأمور “لا ترسلوا أبناءكم للمدرسة في هذه الحالات”

وبحسب منشور الصحة التعوي فإنه يجب عدم إرسال الطلاب إلى المدارس في 3 حالات وجاءت كما يلي:

1- عند ارتفاع درجة الحرارة.

2- عند ظهور أي مرض تنفسي على الطالب أو الطالبة.

3- عند مخالطة الطالب لحالة ثبت تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

كما نشرت وزارة الصحة 4 طرق لحماية التلاميذ بشكل عام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

1- تأكد ولي الأمر من أن الطالب أو الطفل يغسل يديه بالماء والصابون جيداً وقبل خروجه إلى المدرسة.

2- أخذ الطالب لطعامة وشرابة من المنزل ويكون مغلق بطريقة صحيحة.

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3- التشديد على الأبناء بتناول طعامهم الخاص بهم وعدم شراء أي أطعمة من الباعة الجائلين.

4- الحصول على المعلومات من المصدر وعدم اتباع أي شائعات يتم ترويجها.

ووفق تقارير الصحة اليومية فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت ترتفع خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات وتخوفات من موجة ثانية محتملة.