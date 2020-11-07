رئيس الهيئة الوطنية يستقبل وفد البرلمان العربى المشارك فى متابعة الانتخابات

استقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وفد البرلمان العربى، المشارك فى متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، برئاسة النائب حسن البرغوثى.





وقال رئيس وفد البرلمان العربى، إن بعثة البرلمان العربى بدأت فى زيارة عدد من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع فى الصباح الباكر، مؤكدًا حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيرفع تقرير الوفد لـ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، لتضمينه فى التقرير النهائى عن مجمل العملية الانتخابية بمرحلتيها والذى سيرفعه رئيس البرلمان العربى للهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء مع عملية المتابعة. وأطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفد البرلمان العربى على إجراءات تيسير عملية تصويت الناخبين وتسهيل عمل المتابعين للعملية الانتخابية. جاء ذلك حرصًا من وفد البرلمان العربى، على التعرف على آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لعملية الانتخابات، واطلاع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخطة البرلمان العربى لمتابعة مراحل الانتخابات.

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