أخبار مصرية

متحدث الرئاسة ينشر صور إدلاء الرئيس بصوته فى انتخابات مجلس النواب

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كريم شعبان 2020-11-07 14:36 0 تبليغ

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نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أثناء الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.

السيسى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

 

وتجرى الانتخابات فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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