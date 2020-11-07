صور.. الصحة: دمج قوافل مؤسسة راعى مصر لتقديم الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعى مصر" بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة من خلال عدد من القوافل الطبية للعمل ضمن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة "100 مليون صحة"، فى إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدنى.





جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتور عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشؤون السفر، والدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر.

وتوجهت الوزيرة، بالشكر لمؤسسة راعى مصر، لدورها فى خدمة المريض المصرى فى صعيد مصر من خلال 7 قوافل طبية، مؤكدة تقديم جميع سبل الدعم الفنى والاحتياجات اللازمة للعمل تحت مظلة مبادرات "100 مليون صحة"، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم الاتفاق على دمج القوافل الطبية لمؤسسة راعى مصر، لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرتى رئيس الجمهورية "لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة" و"دعم صحة المرأة المصرية"، مشيرًا إلى تقديم الوزارة جميع الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات اللازمة، كما سيتم اعتماد صرف الأدوية للمواطنين المترددين على قوافل مؤسسة راعى مصر، من خلال وحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق 7 قوافل طبية أخرى لخدمة المواطنين فى محافظات الوجه البحرى والدلتا، كما سيتم توجيه الحالات الحرجة لصرف العلاج أو إجراء العمليات، على نفقة الدولة أو إدراجها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

ومن جانبه، توجه المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر، بالشكر للدكتورة هالة زايد، لدعمها المؤسسة لصالح المريض المصرى، مؤكدًا أهمية العمل والتعاون مع الوزارة تحت مظلة مبادرات "100 مليون صحة"، والذى سيكون له مردود كبير على الارتقاء بصحة المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور الكبير لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتى ساهمت فى الكشف على المرضى وتقديم العلاج بالمجان مما ساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة راعى مصر فى شهر يناير من العام الماضى لدعم القوافل الطبية للمؤسسة لخدمة المواطنين فى القرى الأكثر فقرًا فى صعيد مصر، وتم توقيع الكشف على 440 ألف مريض خلال العام الماضى فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع كل من المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان ومبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر.