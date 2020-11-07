عقب التصويت.. رئيس الشيوخ : سنعمل مع مجلس النواب لصالح الوطن والمواطن

جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالمعادى، مؤكدا على أن العرس الانتخابى يتم بكل رقى ونزاهة وشفافية، مؤكدا على أن التكامل والتعاون دائما سيكون عنوان العمل بين الغرفة الأولى والغرفة والثانية، حيث مجلس النواب ومجلس الشيوخ لما هو فى صالح المواطن والوطن دائما.

وأكد، ضرورة المشاركة الفعالة من جانب الجميع والتعبير بكل حرية وديمقراطية عن اختيارات الأصلح تحت قبة البرلمان، قائلا:" نأمل من المواطنين اختيار الأصلح دائما".