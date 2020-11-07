جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالمعادى، مؤكدا على أن العرس الانتخابى يتم بكل رقى ونزاهة وشفافية، مؤكدا على أن التكامل والتعاون دائما سيكون عنوان العمل بين الغرفة الأولى والغرفة والثانية، حيث مجلس النواب ومجلس الشيوخ لما هو فى صالح المواطن والوطن دائما.
وأكد، ضرورة المشاركة الفعالة من جانب الجميع والتعبير بكل حرية وديمقراطية عن اختيارات الأصلح تحت قبة البرلمان، قائلا:" نأمل من المواطنين اختيار الأصلح دائما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب التصويت.. رئيس الشيوخ : سنعمل مع مجلس النواب لصالح الوطن والمواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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