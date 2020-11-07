صور.. محافظ القاهرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات ويشيد بسكان الأسمرات

وزار عبدالعال، بحسب بيان للمحافظة، لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادى ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة. وأشاد المحافظ، بإقبال سكان مدينة الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وإدراكهم لدورهم فى مسيرة الوطن الديمقراطية. وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أى طارئ خلال يومى الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستى الفورى لجميع متطلبات العملية الانتخابية.

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