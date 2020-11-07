عاجل .. بدء ساعة الراحة فى لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء ساعة الراحة للجان انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب والتى قررتها الهيئة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.





وأشارت الهيئة، إلى أن ساعة الراحة يتخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، التى تجرى بها جولة الإعادة فى 13 محافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد قرار الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة.

على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابى خلال ساعة الراحة تحت أى ظرف.