وزيرة التخطيط: حملة ابدأ مستقبلك تهدف إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بمعهد التبين للدراسات المعدنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى من خلال نادى ريادة الأعمال بالمعهد.





وذلك بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن فريد مدير نادى ريادة الأعمال بالمعهد، والدكتور وائل عبد الكريم متخصص فى ريادة الأعمال.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - فى بيان اليوم السبت - إن إطلاق الحملة بمعهد التبين ومؤخرًا فى أكاديمية الشروق جاء استكمالًا لنشاط الحملة بجامعات مصر المختلفة، ومتابعةً لسلسلة "أبدأ مستقبلك" بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وأشارت السعيد إلى أن حملة ابدأ مستقبلك التى أطلقها مشروع رواد 2030 ويتابع العمل بها تهدف فى الأساس إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، مضيفة أن برنامج الحملة يهدف إلى دعم وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التى تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للطلاب، وذلك لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادى وبناء فريق العمل وحل المشاكل وتوليد الأفكار وبناء الثقة فى الذات والقدرات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، على استخدام الأساليب المبسطة مع الطلاب حتى لا يستشعر الطالب أنه يتعلم بأساليب تقليدية، حيث يتم رفع وعى الطلاب للفكر الإبتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته.

وأضافت أن حملة "ابدأ مستقبلك" تم إطلاقها بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية ومدارسها، موضحة أنه تم تنفيذ الحملة فى 15 جامعة، بدأت بجامعة حلوان.

وتابعت أنه سواء اختار الطالب طريق ريادة الأعمال فى المستقبل أو لا، فإن هذا المنهج يعد بالغ الأهمية لتعزيز مهارات الطلاب وتوجهاتهم العقلية وقدراتهم على التعلم فى البيئات التعليمية بيئات العمل كذلك.

وأضافت خليل أن مشروع رواد 2030 يقوم كذلك بتدريب معلمى المرحلة الإعدادية فى جميع محافظات الجمهورية على منهج ريادة الأعمال لتنفيذه فى المدارس مع طلاب المرحلة الإعدادية، لافتة إلى تصميم برنامج تدريبى قصير المدى لطلاب المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسى تحت مسمى برنامج ابدأ مستقبلك، بهدف إعداد جيل جديد من رواد الأعمال وتأصيل وتعميق الوعى لديهم بأهمية ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، وذلك فى إطار أنشطة مشروع رواد 2030 وترسيخا لأهدافه.