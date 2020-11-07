البابا تواضروس يزور الكلية الإكليريكية اللاهوتية ويلقى محاضرة للفرقة الأولى

زار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وألقى محاضرة على طلبة الفرقة الأولى من الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، كما عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الكلية.
وكان في استقباله نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.
وأكد البابا تواضروس الثاني أهمية أن يتمتع الدارسون بصفة النظام في كافة جوانب الحياة والعمل والدراسة، لافتا إلى أن الكلية الإكليريكية ليست كلية للمعرفة فقط ولكنها لنمو الحياة الروحية أيضا.
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