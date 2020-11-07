شباب العمال: غرف عمليات في المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب

دعا الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة النائب محمد وهب الله، العمال وفي القلب منهم الشباب، إلى النزول والمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تبدأ اليوم السبت، وعلى مدار يومين، بـ13 محافظة هي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

كان ذلك في تصريحات اليوم السبت للنائب محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد محمد وهب الله، أن مشاركة شباب مصر ضرورة وواجب وطني، خاصة أن شريحة الشباب قوة ضاربة في عقل وقلب المجتمع، ومحل اهتمام من جانب الدولة، كما أنها أثبتت دورها التاريخي خلال السنوات القليلة السابقة، بوقوفها إلى جانب الوطن ضد الإرهاب والتطرف، وكافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال إن تواصل الاتحاد العام لشباب العمال مع الشباب في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مشاركة شباب مصر ستكون فعالة.

وأشار النائب محمد وهب الله إلى أن التواصل مع شباب مصر سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من التدريب والتثقيف، والمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية المتبقية "النواب" " المحليات" ،وقبل كل ذلك الاستماع إلى مطالبهم.

وأوضح أن ذلك كان محورا من محاور اللقاء الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، وقيادات الاتحاد العام لعمال الشباب مؤخرا، والذي تتطرق إلى خارطة عمل جديدة من شأنها التوسع في التواصل مع الشباب في جميع المحافظات، والاستمرار في خطة تأهيلهم في مجال التثقيف السياسي، والقيادة، إضافة إلى تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات "الوزارة"، كذلك توجيه د. أشرف صبحي، بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها "الوزارة" الي مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة الاتحاد العام لشباب العمال.

وأشار وهب الله إلى أن مقرات الاتحاد العام لشباب العمال على مستوى الجمهورية سوف تتحول إلى غرف عمليات لمتابعة ذلك الإستحقاق الدستوري.