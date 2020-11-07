يبدو أن السيدات رفضن تصدر الشباب المشهد في انتخابات مجلس النواب في اللجان الفرعية بمنطقة عين شمس، وتقدمن بشكل ملفت للنظر ونظمن صفوفهن وتوجهوا إلى لجنة مدرسة فلسطين الابتدائية للإدلاء بأصواتهن وإثبات وجودهن.

وقد حرصن على تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات وعمل مسافة آمنة خلال الدخول إلى صناديق الاقتراع.

كما شهدت اللجان بمنطقة عين شمس تشديدات أمنية غير مسبوقة لتأمين العملية الانتخابية، وأغلقت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثالثة ولمدة ساعة للاستراحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل فترة الراحة.. فتيات عين شمس يتصدرن المشهد الانتخابي وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.